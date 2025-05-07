Бывший министр ЖКХ Тамбовской области Елена Бабикова получила условный срок

Ленинский райсуд Тамбова признал бывшего министра ЖКХ и ТЭК Тамбовской области Елену Бабикову виновной в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, ей назначили четыре года лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком и запретом два года занимать ряд должностей на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Бабикова

Фото: ТГТУ Елена Бабикова

Фото: ТГТУ

Как установил суд, в конце 2022 года, занимая пост начальника управления ТЭК и ЖКХ, фигурантка согласовала внесение изменений в федеральную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Подсудимая одобрила реконструкцию в Тамбовском районе комплекса по сортировке отходов, принадлежащего ООО «Комэк». При этом она исключила из проекта строительство полигона «Экотехнопарк "Центральный"», заявленное регоператором по обращению с ТКО АО «Тамбовская сетевая компания».

«Это привело к включению в схему объектов, эксплуатация которых была недопустима. Создало угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения региона, нанесло вред здоровью граждан и окружающей среде, а также существенно нарушило права и законные интересы организаций»,— рассказали в пресс-службе.

Уголовное дело рассматривалось в суде с 2023 года. В декабре 2024-го Елена Бабикова покинула пост министра по собственному желанию. В январе 2025-го врио губернатора Евгений Первышов назначил на эту должность в статусе и.о. Константина Шульгина.

Алина Морозова