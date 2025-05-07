Липецким станкостроителям вынесли заочный приговор по делу о мошенничестве

Правобережный райсуд Липецка вынес приговор совладельцу местного станкостроительного предприятия 78-летнему Владимиру Петрову и его сыну Кириллу. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, они признаны виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Владимиру Петрову назначено три года колонии общего режима, а его сыну 15 лет. Также они оштрафованы на 300 тыс. руб. и 2 млн руб.

Уголовное дело касалось обстоятельств реализации проекта строительства цеха вместе со структурой «Ростеха» АО «Станкопром». По версии регионального управления МВД, бизнесмены вывели из собственности предприятия цех, в который госкорпорация инвестировала почти 52 млн руб.

Подсудимые вину не признали. Ранее они покинули страну. Уголовное дело рассматривалось заочно. Защита намерена обжаловать приговор.

Как удалось выяснить «Ъ-Черноземье», в последнем слове, которое было направлено в суд, Кирилл Петров попросил его оправдать. По его словам, ему вменяли хищение средств, которые никогда не поступали на счета станкостроительного предприятия. Подсудимый указал, что оно фактически самостоятельно инвестировало в цех, так как инвестиции «Станкопрома» оформлялись как займы и передавались напрямую подрядчику. По мнению Кирилла Петрова, его уголовное преследование было инициировано «Станкопромом» с целью завладеть активом предприятия.

О начале расследования этого дела — в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев