Еще одному совладельцу «Стройсервиса» отказали в пересмотре иска к ГЧ на 813 млн

19-й арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу совладельца воронежского ООО «Стройсервис» Павла Какалия на решение первой инстанции. В марте арбитражный суд региона отказался пересматривать дело о взыскании с воронежского АО «Галерея Чижова» (ГЧ, близко депутату Госдумы от региона Сергею Чижову) 812,7 млн руб. в пользу компании по вновь открывшимся обстоятельствам. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

В конце апреля арбитражный суд Воронежской области принял аналогичное решение по заявлению второго владельца «Стройсервиса» Александра Муштаева.

«Стройсервис» инициировал разбирательство еще летом 2020 года. По мнению истца, ГЧ не выплатила ему доходы от деятельности. В «Галерее Чижова» ранее заявляли, что бывший совладелец не инвестировал предусмотренные договором 15% в стройку третьей очереди одноименного ТРЦ.

Арбитражный суд Воронежской области весной 2024 года встал на сторону ГЧ, летом это решение поддержала апелляционная инстанция, осенью — кассационная. В марте 2025 года Верховный суд РФ отклонил жалобу господина Муштаева на эти решения.

Павел Какалия заявлял «Ъ-Черноземье», что в основу решения о невзыскании 812,7 млн руб. частично легли «несуществующие расходы за фиктивные работы при строительстве ТРЦ», которые «повесили» на него и Александра Муштаева. По его словам, их «долго пытались выкурить из проекта, не переводя выручку».

Подробнее о споре — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова