Заместителем воронежского министра ЖКХ назначена Майя Талынева

Майя Талынева стала заместителем министра ЖКХ и энергетики Воронежской области. Об этом сообщили в ведомстве. До этого она работала замруководителя управления организации проектной деятельности облправительства.

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Здание правительства Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Рассматриваю назначение как усиление кадров, а не замену. Опыт, полученный Майей Валериевной в проектном управлении правительства области, являющегося координатором реализации всех региональных проектов, безусловно, поможет повысить эффективность команды министерства»,— считает министр ЖКХ Евгений Бажанов.

В январе 2025 года были задержаны две заместительницы господина Бажанова — Елена Евсюкова и Наталия Толчеева. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Фигурантки находятся под домашним арестом.

В основу уголовного дела лег госконтракт на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымским ООО «Альфа». Компания выиграла аукцион, предложив выполнить работу за 9,4 млн руб., тогда как начальная цена составляла 15 млн руб. Обязательства были выполнены в срок и приняты заказчиком.

Как считают в региональном ГУ МВД, еще до заключения контракта чиновницы дали подчиненным указание вне зависимости от итогов исследования уменьшить показатели объемов мусора. На их основе власти установили заниженные нормативы и размер платы за утилизацию. В прошлом году Воронежский областной суд по иску регионального оператора ООО «Вега» признал нормативы недействующими. Это, по мнению полиции, причинило нынешнему министерству ЖКХ ущерб в размере стоимости контракта.

Подробнее об этом деле — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова