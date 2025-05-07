В Липецке ищут подрядчика для благоустройства парка аттракционов за 170 млн

МКУ «Управление строительства Липецка» опубликовало электронный аукцион на определение подрядчика для благоустройства парка аттракционов в облцентре. Начальная цена контракта —170,9 млн руб., следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.

Работы будут проводиться в рамках программы «Формирование современной городской среды города Липецка» за счет средств муниципального бюджета. Срок исполнения обязательств — с момента заключения контракта до 1 октября 2025 года. За это время подрядчик должен будет вырубить деревья и кустарники, провести озеленение, установить систему видеонаблюдения, ограждение, оборудование, разместить павильоны для продажи фастфуда и аркадных игр, павильоны для «Дома страха», модульные туалеты, скамьи, урны, а также арт-объекты.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 мая, итоги будут подводить на следующий день.

Мэр Липецка Роман Ченцов сообщил в своем Telegram-канале, что новый парк развлечений появится в Нижнем парке и будет называться «Петропарк». Там планируется установить классические аттракционы для детей и экстремальные для подростков и взрослых. Всего их будет 11. Они уже доставлены из Китая. Открытие запланировано на лето 2025 года.

Ульяна Ларионова