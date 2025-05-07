Орловские власти не нашли разработчика для проекта «Судбищенской битвы»

Открытый конкурс в электронной форме на разработку проектной документации для мемориального комплекса «Судбищенская битва» в Орловской области признали несостоявшимся. Такое решение приняли в связи с отсутствием заявок на участие в торгах. Начальная цена контракта составляла 84,7 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Работы требовалось выполнить с момента заключения контракта до 11 ноября 2026 года. За это время подрядчик должен был подготовить проект, провести археологическое обследование земельного участка, выполнить инженерные изыскания, провести историко-культурную экспертизу, получить положительное заключение госэкспертизы. Проект должен был включать визит-центр площадью не менее 280 кв. м, малые архитектурные формы и арт-объекты, площадку под мемориальный знак диаметром не менее 10 м.

На этой неделе были подведены итоги конкурса на разработку еще одного проекта «Судбищенской битвы» — уже за 156,8 млн руб. Имя победителя пока не раскрывается.

Ульяна Ларионова