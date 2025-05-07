ФСБ предотвратила теракт у памятника «Танк Т-34» в Каховке

ФСБ задержала троих уроженцев Украины за подготовку подрыва самодельного взрывного устройства (СВУ) около памятника «Танк Т-34» в Каховке Херсонской области. По версии спецслужбы, устроить взрыв планировалось во время памятного митинга с участием руководства и жителей города.

Задержанные заявили, что их завербовали осенью 2024 года через соцсеть Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Они должны были передавать противнику информацию о дислокации подразделений российской армии в регионе.

ФСБ утверждает, что задержанные по заданию кураторов предприняли неудачную попытку подрыва машины с российскими военнослужащими. Когда это произошло, не уточняется. Также они якобы планировали убийство с применением СВУ одного из сотрудников администрации Голопристанского муниципального округа.

У предполагаемых преступников изъято четыре СВУ. Они были закамуфлированы под фрагменты конструкции танка и металлические банки из под энергетиков, а также оборудованы GSM-модулями с сим-картами для дистанционного взрыва. Помимо этого изъяли четыре электродетонатора и три гранаты.

СКР возбудил дело по ч. 3 ст. 222.1 (незаконный сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств) и уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. ФСБ заявила, что фигуранты сознались в содеянном и сотрудничают со следствием.