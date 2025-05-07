В аэропорту Пулково не будут вводить дополнительные меры безопасности к 9 Мая
Петербургский аэропорт Пулково не планирует вводить дополнительные меры безопасности в предстоящие выходные дни по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ
«В аэропорту обеспечен высокий уровень безопасности. Дополнительные меры (как во Внуково) не планируются»,— ответили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» на соответствующий запрос «Ъ-СПб».
«Безопасность и комфорт пассажиров — наш приоритет»,— также подчеркнули в пресс-службе Пулково, уточнив при этом о возможных изменениях в расписании вылетов и прилетов в связи с обстановкой в других аэропортах РФ.
Накануне стало известно, что московские аэропорты Внуково и Шереметьево усилили меры безопасности в преддверии празднования 9 Мая.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что воздушные гавани столицы несколько раз за минувшие сутки вводили временные ограничения полетов из-за очередных атак беспилотников. В связи с этим часть следовавших в Москву рейсов была перенаправлена в Петербург.