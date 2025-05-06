За папу-генерала расплачиваются дочки

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) завершил расследование резонансного уголовного дела экс-начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, обвиняемого в получение взятки от краснодарского предпринимателя Левы Мартиросяна. Первоначально ее сумма оценивалась в 30,5 млн руб., но под конец составила свыше 80 млн руб. Оба фигуранта, которые уже приступили к ознакомлению с 40 томами дела, вину не признали. При уголовном преследовании отца-генерала финансово пострадали две его дочери.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший начальник главного управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, увеличение в два с половиной раза суммы предполагаемой взятки связано с результатами проведенной по делу оценочной экспертизы. Она пришла к выводу о том, что дом и участок, который бизнесмен Мартиросян построил генералу, обошлись в общей сложности более чем в 80 млн руб.

Следствие утверждает, что это была взятка, которую генерал получил от предпринимателя за помощь в заключении с его ИП госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн 300 тыс. руб. для размещения учащихся Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко. В 2020–2022 годах генерал Кузнецов занимал должность начальника 8-го управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, которое среди прочего координировало деятельность этого училища.

По версии следствия, тогда генерал пролоббировал интересы предпринимателя в ходе двух аукционов. Господин Мартиросян же приобрел и оформил на супругу военного чиновника Юлию Кузнецову участок земли в Краснодаре за 7 млн 510 тыс. руб., а также построил на ней жилой дом площадью 1125 кв. м (стоимостью 22 млн 993 тыс. 160 руб.), тоже записанный на жену генерала. Таким образом, господину Кузнецову изначально вменяли получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) на общую сумму 30,5 млн руб., а господину Мартиросяну — ее дачу (ч. 5 ст. 291 УК).

Арестованные 13 и 14 мая 2024 года соответственно фигуранты вину не признали. Не изменилась их позиция, по данным “Ъ”, и при предъявлении обвинения в окончательной редакции, где поменялась лишь сумма инкриминируемой мзды.

Напомним, что, согласно версии фигурантов, господин Кузнецов, готовясь к выходу на пенсию, решил вложиться в строительство в Краснодаре «гостевого дома» и последовал примеру господина Мартиросяна, который уже купил рядом участок земли и возвел для этих целей другое здание. В связи с этим генерал решил нанять предпринимателя, которому платил за покупку материалов и строительство. Адвокат последнего Михаил Карапетян полагает, что в деле отсутствует событие преступления.

«Мы считаем, что никакого преступления не было совершено в принципе. Два человека купили напополам участки и построили на них дома, о чем имеются соответствующие документы, которые были представлены следствию: договоры купли-продажи, платежки, расписки и банковские переводы от жены Кузнецова Мартиросяну за стройку»,— сказал защитник, отметив, что его клиент, будучи предпринимателем, хотел заработать на стройке и заработал.

«Мы представили факты получения денег от жены Кузнецова и не видим здесь никакого криминала»,— сказал господин Карапетян. Он считает «нелогичным» обвинение в даче генералу взятки в размере 80 млн руб., отметив, что «сумма доходов Мартиросяна от заключенных госконтрактов даже вполовину бы не покрыла расходы на строительство» двух домов.

Адвокат настаивает, что каждый из фигурантов «строил дома на свои деньги». Аналогичной позиции придерживается и Юрий Кузнецов, защита которого утверждает, что тот мог себе позволить строительство дома и участка, но его легальные доходы подтверждаются документами «ограниченного доступа».

Защищающий генерала адвокат Алексей Першин посетовал, что в ходе следствия под арест попала не только вся собственность его подзащитного, но также банковские карточки его дочерей.

«При этом, несмотря на то что еще 26 декабря 2024 года Басманный суд Москвы отказался продлить арест зарплатной карты старшей дочери моего подзащитного Алисы Грузиной — сотрудника Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и данное решение давно вступило в силу, банк ВТБ до сих пор не разблокировал ее зарплатный счет»,— рассказал адвокат, отметив, что молодая мать «не может воспользоваться выплатами, которые произвел не ее отец, а государство» и вынуждена почти год жить только на зарплату мужа.

В ответе банка (имеется в распоряжении “Ъ”) на обращение госпожи Грузиной говорится о том, что постановление суда носит лишь «информационное значение, на основании которого арест не может быть снят» и не является «равнозначным» решению следствия, например, об отмене ареста. Господин Першин отметил, что заместитель руководителя управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР полковник юстиции Юрий Лаврецкий, в свою очередь, отказался вынести отдельное решение, проинформировав госпожу Грузину о том, что направил в банк уведомление о вынесенном судом постановлении еще 13 января.

По словам господина Першина, в связи с неисполнением банком вступившего в силу решения госпожа Грузина обратилась в Хамовнический суд Москвы с иском о защите права потребителя, а также в Генпрокуратуру. “Ъ” направил в ВТБ официальный запрос по поводу отказа снять арест с ее счета, но ответ на него пока не получил.

Интересно, что на этом злоключения дочерей генерала не закончились.

По словам господина Першина, помимо того, что под арест попал участок земли в Подмосковье, который младшей дочери господина Кузнецова, военному врачу Регине Андреяненко, подарили бабушка с дедушкой, Басманный суд арестовал четыре ее карты в Сбербанке.

«Несмотря на то что она не является обвиняемой, суд по ходатайству следствия принял обеспечительные меры в счет будущего приговора ее отцу, по которому может быть назначен штраф,— продолжил адвокат.— На этих картах были лишь несколько тысяч рублей, однако у нее откуда-то появились списания в общей сложности на 168 млн руб.». Защита пыталась оспорить данный арест в Мосгорсуде, но не добилась успеха.

Тем временем обвиняемые и их адвокаты приступили к ознакомлению с материалами дела, которые насчитывают на сегодняшний день 41 том. Знакомиться с ними господин Кузнецов, которому военный суд продлил арест до 12 августа, будет в «Лефортово», а господин Мартиросян — в «Матросской Тишине».

После завершения процедуры и утверждения обвинения дело, очевидно, рассмотрят в Краснодарском гарнизонном военном суде.

Мария Локотецкая