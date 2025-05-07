Fix Price стала продавать в Москве водку, виски и ром

Ритейлер Fix Price (MOEX: FIXP) получил лицензии на торговлю крепким алкоголем и запустил тестовые продажи в нескольких магазинах Москвы, выяснил «Ъ». В ассортименте — водка, виски, ром и настойки. Ранее сеть уже продавала пиво, не требующее лицензирования.

По оценкам экспертов, алкоголь может увеличить выручку магазина вдвое, но Fix Price столкнется с конкуренцией со стороны специализированных сетей. Компания рассчитывает, что новинка повысит трафик и средний чек. В первом квартале 2025 года доля продовольствия в продажах сети выросла до 29,5%.

Fix Price работает в десяти странах и планирует выход в Сербию. Чистая прибыль компании за квартал составила 3,4 млрд руб. (+4,4%).

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Водку позвали на выручку».