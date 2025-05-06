Кубанские виноделы увеличат выпуск премиальных вин на 15–20%

Виноделы Краснодарского края планируют увеличить объемы производства премиальных вин на 15–20% в ближайшие несколько лет в связи с растущим спросом на напитки высокого качества. Предприятия намерены довести долю элитного сегмента до 35% в общем обороте компаний, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на представителей отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Заместитель генерального директора по развитию премиального направления «Фанагории» Игорь Сердюк отметил, что сейчас почти 30% продукции винодельни относится к премиум-сегменту.

«Кубань-Вино», одна из крупнейших виноделен региона, планирует выпустить в 2025 году 4 млн бутылок премиального вина, что составит 4,5% от общего оборота компании.

На производстве винодельни «Шато де Талю» доля премиальных вин достигла 20% от общего объема, что на 30% больше показателя 2024 года, рассказал коммерческий директор компании Даниил Бачалов.

По словам генерального директора «Фанагории» Петра Романишина, ассортимент и объем продаж премиальных российских вин стабильно увеличивается. «Виноделов вдохновляет растущий интерес к премиальной продукции, поэтому вин высокого качества становится больше»,— отметил руководитель в интервью «Ведомостям».

Популяризации отечественных вин способствуют фестивали, ярмарки, конкурсы, рейтинги и развитие гастрономического туризма. Как отмечают представители отрасли, благодаря мероприятиям потребители убеждаются, что российские вина не уступают зарубежным аналогам по соотношению цены и качества.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что виноделы Краснодарского края в первом квартале 2025 года произвели более 5 млн дал продукции, что на 6,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Нурий Бзасежев