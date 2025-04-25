Производство вина в Краснодарском крае выросло на 6,5% за год

Виноделы Краснодарского края в первом квартале 2025 года произвели более 5 млн дал. продукции, что на 6,5% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом на встрече с журналистами заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

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Всего за первые три месяца было произведено 2,7 млн дал. игристых и 3,4 млн дал. тихих вин. По словам главы Кубани, данный показатель составляет почти половину произведенного вина в России. Лидерами по производству стали «Кубань-Вино», «Абрау-Дюрсо», «Фанагория», «Олимп» и «Союз-Вино».

За последние десять лет государственная поддержка отрасли увеличилась в пять раз. В 2023-2024 годах ежегодное финансирование превышало 1 млрд руб.

Сегодня в Краснодарском крае функционируют 96 виноделен, действуют девять территорий с защищенным географическим указанием и 21 терруар. Тридцать предприятий развивают агротуристические проекты. Площадь виноградников в регионе составляет 32,5 тыс. га, что позволяет производить вино из собственного сырья.

По итогам 2024 года кубанские виноделы увеличили объемы производства на 2,5%, выпустив 23,4 млн дал продукции. В планах на 2025 год — закладка 1,6 тыс. га молодых виноградников и расширение ассортимента за счет оранжевых и игристых вин, изготовленных по старинным казачьим технологиям.

Анна Гречко