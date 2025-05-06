Старооскольский ЛВЗ «Люкс» увеличил прибыль в 16 раз в 2024 году

По итогам 2024 года ООО «Старооскольский ликероводочный завод “Люкс”» увеличило выручку в 1,6 раза: с 489,5 до 787,3 млн руб. Чистая прибыль компании выросла в 16 раз: с 10,6 до 171,9 млн руб. Это следует из бухгалтерской отчетности, опубликованной Rusprofile.ru.

Себестоимость продаж «СО ЛВЗ “Люкс”» в 2024 году составила 626,4 млн руб., что в 1,6 раза больше, чем в 2023-м (397,1 млн руб.). Прибыль от продаж — 109,6 млн руб., в 2,3 раза больше, чем годом ранее (47,6 млн руб.).

Кредиторская задолженность компании выросла в 1,8 раза — с 25,3 до 44,7 млн руб., дебиторская — больше, чем вдвое: со 135,3 до 320,2 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «СО ЛВЗ “Люкс”» зарегистрировано в 2005 году в белгородском Старом Осколе с уставным капиталом 80 млн руб. Основной вид деятельности — производство алкогольных напитков: водки, виски, бренди, джина, ликеров и т. п. Предприятие возглавляет гендиректор Дмитрий Абросимов, он же основной собственник.

Бутурлиновский ЛВЗ в Воронежской области в 2024 году увеличил выручку в 15 раз.

Юрий Голубь