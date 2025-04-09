Бутурлиновский ЛВЗ в Воронежской области увеличил выручку в 15 раз за год

Единственный производитель крепкого спиртного в Воронежской области АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» (ЛВЗ) повысил финпоказатели. По итогам 2024 года выручка ЛВЗ увеличилась в 15 раз и составила 92 млн руб. против 5,7 млн руб. годом ранее (10 млн руб. в 2022-м). Это следует из финансовой отчетности общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Чистая прибыль предприятия показала схожую положительную динамику, увеличившись почти в пять раз, до 223 тыс. руб. В прошлом году показатель составлял 39 тыс. руб. (73 тыс. руб. в 2022-м).

Также за год ЛВЗ на 84% нарастил дебиторскую задолженность — до 300 млн руб. Кредиторская задолженность увеличилась в 2,5 раза — до 554 млн руб.

Завод считается стратегическим для региона активом. В 2000-х годах был одним из крупнейших производителей ликеро-водочной продукции в Черноземье, выпуская до 2,4 млн дал продукции в год. В 2010 году ООО ЛВЗ «Бутурлиновский» ушло в банкротство. К 2018 году облправительство смогло полностью консолидировать активы завода в АО «Бутурлиновский ЛВЗ», в котором регион на тот момент владел 100% акций. Сейчас власти делят актив с «частными инвесторами», имена которых не раскрываются.

О том, почему бутурлиновский ЛВЗ может претендовать на компенсацию от британского производителя алкоголя — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анна Швечикова