Монтажник разбился насмерть, упав с 14-метровой высоты на стройке в Усть-Луге

Следственный комитет проводит проверку по факту нарушения правил безопасности при ведении строительно-монтажных работ в Ленинградской области, в результате которых погиб рабочий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 3 мая в Усть-Лужском лесничестве Кингисеппского района в результате нарушения сотрудниками коммерческой организации правил безопасности при проведении работ по установке металлоконструкций 40-летний работник по монтажу упал с высоты 14 метров. Мужчина получил при падении множественные повреждения, от которых скончался на месте, уточнили в региональном СУ СК России.

В настоящий момент на месте происшествия проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также сотрудники, в обязанность которых входило обеспечение безопасности производственного процесса. Проверка проводится по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По ее итогам будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал о прокурорской проверке в поселке Усть-Луга, где на стройплощадке экскаватор насмерть задавил рабочего.

Андрей Цедрик