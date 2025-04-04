Юрист заявил, что кот из Турции мог бы покинуть порт Новороссийска за день

Кот по имени Бурак, прибывший в Новороссийск из Стамбула на контейнеровозе, может покинуть морской порт после диагностирования в Россельхознадзоре. При соблюдении порядка ввоза животных процедура займет не более суток, заявила «Ъ-Новороссийск» юрист Надежда Гуселетова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

По ее словам, поскольку у кота нет документов и владельца, специалисты Россельхознадзора проведут его обследование. В случае отсутствия опасных инфекций, представляющих угрозу для людей и животных, ограничений на дальнейшее перемещение Бурака не будет.

Сроки оформления документов зависят от ведомства. Животные могут ввозиться в Россию только через пункты пропуска с ветеринарным контролем. Для передвижения по стране необходимо наличие международного паспорта с отметками о вакцинации и клиническом осмотре, проведенном не ранее чем за 14 дней до отправки. Если животное путешествует без владельца, требуется ветеринарный сертификат и разрешение Россельхознадзора.

Из-за отсутствия документов кот остается в таможенной зоне порта с 12 марта. Все это время он живет на территории терминала, а сотрудники FESCO, на судне которой его обнаружили, обеспечивают ему уход и дали кличку Бурак.

Вячеслав Рыжков