Глава СКР затребовал доклад о нападении на полицейских в Махачкале

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту посягательства на жизнь сотрудников полиции в Махачкале. Напомним, что 5 мая двое мужчин напали на сотрудников ДПС и открыли по ним огонь из огнестрельного оружия. Как сообщал “Ъ”, в результате вооруженного нападения погибли двое полицейских.

По данным следственного ведомства, в ходе задержания один из нападавших был убит, другой ранен. Уголовное дело возбуждено по трем статьям УК РФ. «Террористические» статьи среди них пока не значатся.

Доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах поручено руководителю дагестанского управления СКР Дмитрию Беляеву. «Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,— говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Подробности — в материале “Ъ” «Полиция разбудила ''спящую ячейку''».

Юлия Рыбина, Махачкала