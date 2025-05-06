В России за год осудили более 21 тыс. иностранцев

За 2024 год российские суды вынесли приговоры 20 151 гражданину стран СНГ. Также за прошлый год в России было осуждено 987 граждан других стран и 815 человек без гражданства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на статистику судебного департамента при Верховном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Больше всего иностранцев осудили за кражи — более 3,7 тыс. человек. Также частой причиной для вынесения приговоров были незаконный оборот наркотиков (955 человек), убийство (182 человека), причинение тяжкого вреда здоровью (почти 500 человек), похищение (63 человека), изнасилование (181 человек). Почти 500 человек осудили за мошенничество, 76 — за хулиганство, девять — за теракты.

С 5 февраля в России начал работать реестр контролируемых лиц. Туда вносят данные об иностранцах, которые незаконно находятся на территории РФ. Попадание в реестр влечет за собой «ограничения отдельных прав и свобод» — например, они не могут регистрировать юрлица и имущество. На начало марта МВД добавило в реестр 685 тыс. иностранцев.

Подробности — в материале «Ъ» «Нелегальным мигрантам настроили сеть».