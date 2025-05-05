Главные новости за 5 мая. Курск, Тамбов, Белгород, Воронеж, Орел

Три человека погибли и двое пострадали при атаках БПЛА в Курской области.

Евгений Первышов инициировал проверки в двух министерствах Тамбовской области.

Ингосстрах обжаловал выплату страховки из-за атак белгородского завода сапфиров.

Ставропольская компания благоустроит Петровскую набережную в Воронеже за 226 млн.

Экс-главу тамбовского «Водгазхоза» оставили в СИЗО до 10 июля.

Экс-прокурор возглавила структуру правительства Орловской области.

Спорткомплекс в Белгороде построит местный «Недвижстрой» за 250 млн руб.

Никто снова не выкупил часть «Доходных домов Мачинской» в Воронеже за 14 млн.