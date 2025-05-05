Экс-прокурор возглавила структуру правительства Орловской области

Исполняющей обязанности руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области назначена Ирина Булгакова. Она также стала начальником входящего в департамент управления экологического надзора и природопользования. Об этом сообщили в правительстве региона.

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Фото: ОГУ имени И. С. Тургенева Ирина Булгакова

Фото: ОГУ имени И. С. Тургенева

Госпожа Булгакова более 30 лет проработала в Орловской природоохранной прокуратуре. С 2015 года возглавляла ее. В середине апреля эту должность заняла экс-прокурор Глазуновского района Марина Тапехина.

С октября 2023 года департаментом в статусе и. о. руководил Сергей Гнеушев. Он сменил на этом посту Виктора Сенюшкина, который занимал его с ноября 2021 года.

Алина Морозова