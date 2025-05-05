Экс-главу тамбовского «Водгазхоза» оставили в СИЗО до 10 июля

Ленинский райсуд Тамбова продлил меру пресечения бывшему руководителю областного предприятия «Водгазхоз» Руслану Брагарнику. Он пробудет в СИЗО как минимум до 10 июля. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона. С 28 марта и. о. главы «Водгазхоза» — Юрий Миронов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господину Брагарнику вменяется оборот наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По неофициальным данным, в начале марта его задержали с экс-главой ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» Романом Стефановым. У них якобы был изъят кокаин. В правоохранительных органах эту информацию не комментировали.

В середине марта обоих фигурантов отправили в СИЗО, в конце апреля господина Стефанова отпустили под домашний арест.

Алина Морозова