Три человека погибли и двое пострадали при атаках БПЛА в Курской области

Сегодня утром ВСУ дважды атаковали Курскую область с помощью беспилотников. В результате погибли три мирных жителя, еще двое пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

У села Щеголек Беловского района FPV-дрон ударил по автомобилю Lada Largus, в котором находились пять работников агрохолдинга «Молочник». Две сотрудницы предприятия погибли. Двое их коллег пострадали: их доставили в Курскую областную больницу.

В селе Званное Глушковского района с БПЛА сбросили взрывное устройство на автомобиль. 53-летний водитель погиб.

По данным Rusprofile, в Курской области зарегистрировано одно юрлицо с подходящим названием — ООО «Молочник». Оно было учреждено в Большесолдатском районе в 2011 году. Основной вид деятельности — разведение крупного рогатого скота, производство сырого молока. Уставный капитал — 89 млн руб. По 33,4% компании принадлежит Александру Полину и Алексею Королеву, 33,2% — Николаю Ильинову (глава местного ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»). Генеральный директор — Михаил Бахтояров. Выручка общества в 2024 году составила 1,3 млрд руб., чистая прибыль — 543 млн руб.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова