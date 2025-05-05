Ингосстрах обжаловал выплату страховки из-за атак белгородского завода сапфиров

19-й арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу СПАО «Ингосстрах» на решение арбитражного суда Москвы от 21 марта по делу о взыскании с него страховой выплаты из-за обстрелов белгородского ООО БЗС «Монокристалл» со стороны Украины. Заседание по ней назначено на 30 июня, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Разбирательство инициировал «Монокристалл» (входит в многоотраслевой промышленный холдинг АО «Концерн "Энергомера"») в январе 2024 года. Истец требовал признать страховым случаем события от 27 мая 2023 года и перечислить ему страховое возмещение в размере 37,2 млн руб. В сентябре Сбербанк заявил аналогичные требования в свою пользу.

Суд установил, что в марте 2022 года между «Монокристаллом» и «Ингосстрахом» был заключен договор о страховании имущества на 152,6 млн руб. «от огня и других рисков». Оно является предметом залога по договору между предприятием и Сбербанком.

С мая 2023 года в Шебекинском округе участились атаки со стороны ВСУ с применением артиллерийских и ракетных боеприпасов, БПЛА, «что привело к повреждению имущества заявителя». В июне СКР возбудил уголовное дело о попытке убийства двух и более лиц, умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ). Завод сапфиров был признан потерпевшим по нему.

«Монокристалл» уведомил «Ингосстрах» «о наступлении события, имеющего признаки страхового случая», однако в ответ получил письмо об отсутствии оснований для признания события таковым. Страховая компания обосновала свое решение тем, что случай наступил «вследствие военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий». Это и послужило поводом для обращения в суд.

В итоге суд признал события 27 мая 2023 года страховым случаем, а 37,2 млн руб. — подлежащими выплате, но не «Монокристаллу», а «Сбербанку» как «выгодоприобретателю».

Согласно картотеке арбитражного суда Москвы, еще часть имущества завода сапфиров — на 86,8 млн руб. — была застрахована договором с АО СК «РСХБ-Страхование». Часть него — на 53,3 млн руб. — также находится в залоге у Сбербанка. Эти объекты тоже пострадали 27 мая 2023 года, но страховая компания отказала «Монокристаллу» в выплате. В середине апреля суд обязал «РСХБ-Страхование» перечислить и 86,6 млн руб. в пользу предприятия, и 53,3 млн в пользу банка. Стороны пока не обжаловали это решение.

В конце января Верховный суд РФ утвердил взыскание страховой выплаты с «РСХБ-Страхования» в пользу московского ООО «Лафид». Последнему принадлежат четыре нежилых здания в белгородском Шебекине, которые были повреждены при обстрелах в ночь с 31 мая на 1 июня 2023 года. Речь идет о 13,5 млн руб. и случае, который может стать прецедентом для российского бизнеса.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова