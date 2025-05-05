Никто снова не выкупил часть «Доходных домов Мачинской» в Воронеже за 14 млн

Несостоявшимся признали второй аукцион по продаже второго и третьего этажей объекта культурного наследия (ОКН) регионального значения «Доходные дома Мачинской» на улице Цюрупы, 34 в Воронеже. Такое решение принято из-за отсутствия заявок на участие в нем. Это следует из документации торгов. Первый тендер не состоялся по той же причине.

Начальная цена лота составляла 13,9 млн руб. Шаг аукциона — 698 тыс. руб.

Площадь продаваемой части здания составляет 281,1 кв. м. Она нежилая, но находится в удовлетворительном состоянии. Объект оборудован системами водоснабжения и водоотведения, отопления, электроснабжения.

На первом этаже здания находится ряд коммерческих организаций, среди которых гончарная мастерская. Ранее там были расположены правозащитные и общественные организации, в частности — воронежский Дом прав человека. По данным «Ъ-Черноземье», он фактически прекратил существование в 2021 году.

Алина Морозова