Уроженка России Павлик станет министром ФРГ по вопросам миграции

Министром по вопросам миграции, беженцев и интеграции в новом правительстве ФРГ станет Натали Павлик из Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Госпожа Павлик родилась в России, в Тюменской области, в пять лет переехала с родителями в Германию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Getty Images Фото: Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Getty Images

«Она является примером успешной интеграции и в свои 25 с небольшим лет уже была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств»,— сказано в сообщении на сайте СДПГ.

Натали Павлик начала заниматься политикой еще в 15 лет. Она участвовала в школьных советах, где активно боролась за доступное образование для детей мигрантов. В 2021 году госпожу Павлик избрали депутатом Бундестага, а год спустя назначили на должность уполномоченного правительства по делам переселенцев и нацменьшинств, которую она занимала до назначения на пост министра в новом правительстве.

Новое правительство начнет работу 6 мая. Его возглавит Фридрих Мерц из блока ХДС/ХСС, получившего в правительстве 208 мест. На втором месте впервые оказалась крайне правая партия «Альтернатива для Германии» — 152 места. На третьем — СДПГ, 120 мест.

Подробнее о новом составе правительства — в материале «В кабинет приглашают министров».

Екатерина Отрашкевич