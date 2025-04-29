В кабинет приглашают министров
Что известно о кандидатах в новый состав правительства Германии
Первый визит в качестве канцлера Германии Фридрих Мерц нанесет в Париж. Там политик встретится с французским президентом Эмманюэлем Макроном. 28 апреля будущий немецкий канцлер назвал первых министров в своем правительстве. В частности, за внешнюю политику будет отвечать Йохан Вадефуль, вице-председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Он выступал за поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus и призывал разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории. Официальные выборы канцлера пройдут на следующей неделе, тогда же принесет присягу новое правительство.
Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц
Фото: Liesa Johannssen / Reuters
О том, чем известен Йохан Вадефуль, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан: «Последний раз представитель Христианско-демократического союза руководил МИДом Германии почти 60 лет назад. Так вот, Вадефуль — старожил партии, более 15 лет он является депутатом Бундестага, курировал все вопросы внешней политики и обороны. Также он входит в ближайшее окружение Фридриха Мерца и в последние годы консультирует его по внешнеполитическим вопросам, сопровождает в различных поездках. В частности, в декабре прошлого года он вместе с Мерцем был в Киеве и встречался с президентом Владимиром Зеленским.
Он выступает за безусловную поддержку Украины, придерживается достаточно жестких антироссийских взглядов и критиковал мягкотелость прежнего канцлера Олафа Шольца. Теперь политика Берлина, по его словам, должна стать для Москвы гораздо менее предсказуемой».
Министром экономики и энергетики станет Катерина Райхе, которая работала в Министерстве окружающей среды, а еще в крупнейшей энергетической компании ФРГ E.ON. Министром транспорта станет немецкий юрист Патрик Шнайдер. В правительстве также появится новое ведомство — по цифровизации и модернизации. Его возглавит Карстен Вильдбергер, который руководил концерном Media Markt. И будущий канцлер, и члены его команды занимали радикальную позицию по отношению к России, но не факт, что со временем она не смягчится, считает президент ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Мерц был одним из самых жестких атлантистов в истеблишменте Германии. Но сейчас мы наблюдаем кризис атлантизма. Будущее НАТО под большим вопросом. Понятно, что альянс сохранится де-юре, но де-факто, учитывая отношение администрации Трампа, он может превратиться в такую спящую организацию, если Соединенные Штаты сократят до минимума свое финансирование и участие.
Так что у будущего канцлера сейчас достаточно сложная ситуация, как и у многих политиков в ЕС.
На "большую тройку" возлагаются большие надежды в связи с переформатированием объединенной Европы. Мы даже сейчас не будем говорить о риторике будущего немецкого правительства, пока она очень жесткая. Но ситуация настолько быстро меняется, мы не знаем, как кабмин поведет себя в связи с этими вызовами, которые каждый день, можно сказать, Европе и всему миру предлагает команда Трампа».
Альянс ХДС/ХСС одержал победу на досрочных выборах в Бундестаг в феврале, набрав более 28% голосов, второе место заняла «Альтернатива для Германии», получив более 20% поддержки избирателей. Однако после победы рейтинг альянса падал, и в начале апреля ультраправая АдГ впервые в своей истории вышла на первое место по популярности в стране. Ее рейтинг, по данным Ipsos, превысил 25%.
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