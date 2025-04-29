В кабинет приглашают министров

Первый визит в качестве канцлера Германии Фридрих Мерц нанесет в Париж. Там политик встретится с французским президентом Эмманюэлем Макроном. 28 апреля будущий немецкий канцлер назвал первых министров в своем правительстве. В частности, за внешнюю политику будет отвечать Йохан Вадефуль, вице-председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Он выступал за поставки Киеву дальнобойных ракет Taurus и призывал разрешить Украине наносить удары вглубь российской территории. Официальные выборы канцлера пройдут на следующей неделе, тогда же принесет присягу новое правительство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

О том, чем известен Йохан Вадефуль, рассказал собственный корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан: «Последний раз представитель Христианско-демократического союза руководил МИДом Германии почти 60 лет назад. Так вот, Вадефуль — старожил партии, более 15 лет он является депутатом Бундестага, курировал все вопросы внешней политики и обороны. Также он входит в ближайшее окружение Фридриха Мерца и в последние годы консультирует его по внешнеполитическим вопросам, сопровождает в различных поездках. В частности, в декабре прошлого года он вместе с Мерцем был в Киеве и встречался с президентом Владимиром Зеленским.

Он выступает за безусловную поддержку Украины, придерживается достаточно жестких антироссийских взглядов и критиковал мягкотелость прежнего канцлера Олафа Шольца. Теперь политика Берлина, по его словам, должна стать для Москвы гораздо менее предсказуемой».

Министром экономики и энергетики станет Катерина Райхе, которая работала в Министерстве окружающей среды, а еще в крупнейшей энергетической компании ФРГ E.ON. Министром транспорта станет немецкий юрист Патрик Шнайдер. В правительстве также появится новое ведомство — по цифровизации и модернизации. Его возглавит Карстен Вильдбергер, который руководил концерном Media Markt. И будущий канцлер, и члены его команды занимали радикальную позицию по отношению к России, но не факт, что со временем она не смягчится, считает президент ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина: «Мерц был одним из самых жестких атлантистов в истеблишменте Германии. Но сейчас мы наблюдаем кризис атлантизма. Будущее НАТО под большим вопросом. Понятно, что альянс сохранится де-юре, но де-факто, учитывая отношение администрации Трампа, он может превратиться в такую спящую организацию, если Соединенные Штаты сократят до минимума свое финансирование и участие.

Так что у будущего канцлера сейчас достаточно сложная ситуация, как и у многих политиков в ЕС.

На "большую тройку" возлагаются большие надежды в связи с переформатированием объединенной Европы. Мы даже сейчас не будем говорить о риторике будущего немецкого правительства, пока она очень жесткая. Но ситуация настолько быстро меняется, мы не знаем, как кабмин поведет себя в связи с этими вызовами, которые каждый день, можно сказать, Европе и всему миру предлагает команда Трампа».

Альянс ХДС/ХСС одержал победу на досрочных выборах в Бундестаг в феврале, набрав более 28% голосов, второе место заняла «Альтернатива для Германии», получив более 20% поддержки избирателей. Однако после победы рейтинг альянса падал, и в начале апреля ультраправая АдГ впервые в своей истории вышла на первое место по популярности в стране. Ее рейтинг, по данным Ipsos, превысил 25%.

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Илья Сизов, Даниил Бабкин