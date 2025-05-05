Воронежская мэрия требует с оператора Алексеевского рынка 442,6 тысяч рублей

Управление имущественных и земельных отношений мэрии Воронежа обратилось в арбитражный суд региона с иском к оператору Алексеевского рынка ООО «Алефъ». Сумма требований составляет 442,6 тыс. руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

В мэрии «Ъ-Черноземье» пояснили, что суть претензий состоит во взыскании «неосновательного обогащения и процентов за пользование земельными участками» по адресу улица Дубровина, 3в, 3ж в облцентре (объекты недвижимости находятся на территории рынка). Там также отметили, что расчет производится, исходя из стоимости земельного участка и арендной ставки. Задолженность за предыдущий период взыскали по решению арбитражного суда региона в 2024 году.

В апреле сообщалось, что аукцион на право аренды земельного участка на улице Дубровина в Воронеже возле Алексеевского рынка был отменен. По данным облправительства, торги пришлось отменить в связи с тем, что оператор рынка ООО «Алефъ» вновь обратился за отсрочкой исполнения решения суда, которое затрагивает указанный участок земли.

Отмечалось, что почти весь рынок «Алексеевский» (69 тыс. кв. м) уже находится в собственности у ООО «Алефъ». При возведении строений на своей земле компания затронула участок, собственность на который не разграничена.

Подробнее о судебных разбирательствах по поводу участков рынка — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов