Торги на право аренды участка рядом с Алексеевским рынком в Воронеже отменили

Аукцион на право аренды земельного участка на улице Дубровина в Воронеже возле Алексеевского рынка был отменен. Это следует из аукционной документации. Площадь участка — 4,2 тыс. кв. м (около 6% площади рынка). Начальная цена и сумма задатка составляли 533 тыс. руб. Шаг аукциона — 15,9 тыс. руб.

По данным облправительства, торги пришлось отменить в связи с тем, что оператор рынка ООО «Алефъ» вновь обратился за отсрочкой исполнения решения суда, которое затрагивает указанный участок земли. «Хотя компания и настаивает на новой отсрочке, министерство имущественных и земельных отношений продолжит отстаивать права региона в части распоряжения участком»,— подчеркнули в правительстве региона.

Почти весь рынок «Алексеевский» (69 тыс. кв. м) уже находится в собственности у ООО «Алефъ». При возведении строений на своей земле компания затронула участок, собственность на который не разграничена. В 2021 году Воронежский облсуд удовлетворил иск регионального департамента (сейчас министерства) имущественных и земельных отношений об их сносе. По данным облправительства, компания добилась отсрочки исполнения, однако и после нее постройки не снесли, несмотря на штрафы от судебных приставов. Затем министерство потребовало принудительного исполнения, а сейчас оно «ожидает действий по сносу строений».

Это не первое судебное разбирательство, касающееся участков вокруг рынка. В декабре 2024 года Левобережный райсуд Воронежа не стал пересматривать дела о взыскании 100 млн руб. с ООО «Алефъ» за субаренду примыкающего к рынку участка площадью 0,8 га. Столь крупную сумму с «Алефа» взыскала арендатор соседнего с рынком участка Юлия Парфенова. Она его получила в аренду у Росимущества в 2017 году за плату в 3 млн руб. в год. После этого госпожа Парфенова предложила заключить договор субаренды «Алефу», заявляя, что в случае отказа перекроет подъезд. Компания согласилась на 800 тыс. руб. в месяц, однако не платила, а в 2022 году расторгла договор.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов