Нижегородский губернатор приостановил назначение стипендий детям участников СВО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин указом от 5 мая 2025 года приостановил действие своего указа от 17 августа 2022 года о назначении стипендий детям участников СВО, служащих в именных батальонах региона. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Стипендии в размере 10 тыс. руб. в месяц получают ученики 10-11 классов, студенты колледжей и вузов. Согласно документу, их продолжат получать граждане, которым эти стипендии были назначены по состоянию на 30 апреля 2025 года.

Галина Шамберина