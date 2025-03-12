Экскаватор насмерть задавил рабочего на стройплощадке в поселке Усть-Луга

Кингисеппская городская прокуратура организовала проверку обстоятельств смертельного наезда на пешехода на территории стройплощадки в поселке Усть-Луга. Трагический инцидент произошел накануне, 11 марта, сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия смертельного наезда экскаватора на человека на стройплощадке в поселке Усть-Луга Ленинградской области

Фото: Прокуратура Ленинградской области Последствия смертельного наезда экскаватора на человека на стройплощадке в поселке Усть-Луга Ленинградской области

Фото: Прокуратура Ленинградской области

Предварительно было установлено, что водитель экскаватора при движении задним ходом сбил человека. Пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Как, в свою очередь, уточнили в СУ СК России по Ленинградской области, несчастный случай произошел на строительном объекте в составе комплекса по переработке этаносодержащего газа. Погибший — 29-летний монтажник. В результате наезда экскаватора мужчина получил множественные переломы грудной клетки и травмы головы, не совместимые с жизнью.

В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются. Ход и результаты доследственной проверки поставлены на контроль городской прокуратурой. Собственную проверку также проводит СК.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники следственного управления СК России по Ленинградской области устанавливают обстоятельства гибели рабочего в поселке Усть-Луга. Тело 33-летнего монтажника обнаружили 1 марта.

Андрей Цедрик