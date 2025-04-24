Ростов-на-Дону расставил сети

Власти Ростовской области официально подтвердили, что в Ростове-на-Дону и еще девяти районах области замедляют мобильный интернет по ночам из-за угроз атак беспилотников. По данным «Ъ», речь идет об ограничении скорости до 512 кбит/с. Ранее оперативный штаб региона планировал отключать мобильный интернет полностью с 00:00 до 5:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

Операторы связи в Ростовской области замедляют скорость мобильного интернета по ночам из-за соображений безопасности, говорится в письме минцифры региона от 14 апреля (есть у «Ъ»). Первым документ опубликовал Telegram-канал «Тютина».

Ранее местные власти планировали полностью отключать мобильный интернет с 00:00 до 5:00, следует из проекта протокола оперативного штаба и антитеррористического комитета области, (есть в распоряжении «Ъ»). Связь планировали отключить в Ростове-на-Дону, а также в девяти других районах, следует из документа. В нем также говорится, что действие поручения распространяется бессрочно до особого указания.

Однако затем вместо полного отключения мобильного интернета было принято решение ограничить скорость, говорит собеседник «Ъ» в одном из операторов связи, решение начали реализовывать с декабря 2024 года.

«Речь идет о снижении скорости передачи данных в мобильных сетях до 512 кбит/с ежедневно в ночное время или по запросу силовых ведомств. Это позволяет оставлять сети операторов в рабочем режиме, что обеспечивает возможность доступа граждан к услугам связи и сохраняет работоспособность промышленных объектов, работающих на сетях операторов, но при этом ограничивает использование сетей для атак БПЛА»,— говорит собеседник «Ъ».

В «МегаФоне», Т2 отказались от комментариев, в «Вымпелкоме» и МТС не ответили на запрос «Ъ».

Примеры временного отключения в отдельных регионах LTE уже были. В январе 2024 года на северо-западе страны отключали мобильный интернет по ночам для нужд силовых ведомств, в частности, донастройки антидроновых систем. В январе 2024 года в Крыму объявляли о недоступности услуг связи на одну ночь.

Такое замедление скорости «отчасти» затруднит атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты региона, соглашается гендиректор компании «Флай дрон» Никита Данилов. «Определение своего местоположения по базовым станциям — обычный способ навигации для дрона. При этом для по-настоящему эффективного предотвращения атак БПЛА сама по себе эта мера достаточной не будет. Помимо нее нужен комплексный антидронный подход: отлаженная работа систем ПВО и наличие на различных объектах действенных средств РЭБ»,— говорит он.

Алексей Жабин