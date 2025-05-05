Не думай о секундах свысока

В московском Музее времени и часов открылась выставка «Время Победы», приуроченная к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Основу экспозиции составили полученные из частных коллекций наручные и карманные часы, которые были свидетелями событий военного времени. Особое место среди них занимают наградные часы с памятными надписями, врученные в 1941–1945 годах за боевые и трудовые заслуги на фронте и в тылу. В числе экспонатов также большое собрание наручных часов «Победа», производившихся в СССР с 1946 года и ставших символом возвращения страны к мирной жизни.

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Также посетители смогут увидеть экземпляры, выпускавшиеся в послевоенные годы к различным юбилеям Великой Победы, и современные модели российских часовщиков, созданные к 80-летию Победы. Среди них, в частности, уже подробно описанные «Победа-80» нового действительного члена Академии независимых часовщиков Антона Суханова, а также другие, выпущенные российскими марками к нынешней памятной дате.

Многие применили для оформления циферблата известную цитату Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто»; изобретательнее всех поступил Суханов, который разместил увеличительную лупу на хвостовике секундной стрелки ровно над текстом. Странно, что никто не вспомнил столь же каноническую надпись на мемориале Неизвестного Солдата «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», а также не использовал для ремешка оранжево-черную георгиевскую ленту, как это сделал несколько лет назад экс-президент и премьер-министр Дмитрий Медведев, «пересадивший» по случаю праздника свои швейцарские часы на подобный текстильный ремешок.

Некоторые модели (не все из них вы увидите на выставке в Музее времени и часов) к 80-летию Великой Победы «Коммерсантъ Стиль» собрал в подборке ниже. Разброс цен, как обычно для отечественных производителей, широчайший.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Anton Sukhanov, «Победа-80», корпус – сталь 42 мм, автоматический механизм ETA с мануфактурным модулем усложнения, цена – по запросу, лимитированная 80 экземплярами серия Roman Nikonov, «Путь времени», корпус – желтое золото 42 мм, автоматический механизм ETA, цена – 1,9 млн руб. Palekh Watch, «Водружение знамени Победы над рейхстагом» № 9 (автор росписи на циферблате – Л. Богатикова), корпус – сталь 40 мм, автоматический механизм Miyota, цена – 421 тыс. руб. Palekh Watch, «Победа» № 94 (автор росписи на циферблате – А. Бровкин), корпус – сталь 40 мм, автоматический механизм Miyota, цена – 421 тыс. руб. Алексей Якушик, «В бой идут одни «старики», корпус – сталь 40 мм с PVD-покрытием, механизм «Восток» с ручным заводом, цена – 225 тыс. руб., лимитированная 80 экземплярами серия «Космос», «80 лет Победы», корпус – сталь 44 Х 50 мм, автоматический механизм TMI (Seiko), цена – 36 тыс. руб. «Слава», «80 лет Победы», корпус – сталь 42 мм с IP-покрытием, автоматический механизм Miyota, цена – 30 тыс. руб. Следующая фотография 1 / 7 Anton Sukhanov, «Победа-80», корпус – сталь 42 мм, автоматический механизм ETA с мануфактурным модулем усложнения, цена – по запросу, лимитированная 80 экземплярами серия Roman Nikonov, «Путь времени», корпус – желтое золото 42 мм, автоматический механизм ETA, цена – 1,9 млн руб. Palekh Watch, «Водружение знамени Победы над рейхстагом» № 9 (автор росписи на циферблате – Л. Богатикова), корпус – сталь 40 мм, автоматический механизм Miyota, цена – 421 тыс. руб. Palekh Watch, «Победа» № 94 (автор росписи на циферблате – А. Бровкин), корпус – сталь 40 мм, автоматический механизм Miyota, цена – 421 тыс. руб. Алексей Якушик, «В бой идут одни «старики», корпус – сталь 40 мм с PVD-покрытием, механизм «Восток» с ручным заводом, цена – 225 тыс. руб., лимитированная 80 экземплярами серия «Космос», «80 лет Победы», корпус – сталь 44 Х 50 мм, автоматический механизм TMI (Seiko), цена – 36 тыс. руб. «Слава», «80 лет Победы», корпус – сталь 42 мм с IP-покрытием, автоматический механизм Miyota, цена – 30 тыс. руб.

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Юрий Хнычкин