Хронотоп, яйцо Фаберже и карта Победы

Вплоть до последнего времени единственным главным героем и ньюсмейкером российского часопрома, в том числе на международной арене, являлся Константин Чайкин. Теперь у отечественной часовой индустрии есть еще один яркий представитель — Антон Суханов.

Этапы большого пути

Выпускник Санкт-Петербургского Политехнического университета (механико-машиностроительного факультета) успел поработать в конструкторском бюро по оборонной тематике, пока в 2007 году случай не свел его с Константином Чайкиным. Дипломированный инженер-механик вскоре возглавил конструкторский отдел на его часовом производстве (в тот момент оно находилось в Петербурге). Более 10 лет Антон проработал у Чайкина, которого по праву считает своим наставником. А в 2019 году открыл собственное часовое производство. Идея своего предприятия возникла еще раньше, в 2016-м, когда изобретенный Сухановым трехосный турбийон в настольных часах стал одним из победителей международного конкурса молодых часовщиков Франсуа-Поля Журна. «Тогда я впервые побывал в Швейцарии, познакомился со многими мастерами, узнал про Ассоциацию независимых часовщиков ACHI», — вспоминает Антон. Сразу скажем, что в апреле 2025 года Суханова, наконец, приняли в члены Ассоциации. Этому предшествовало еще одно знаменательное событие: в 2024 году наручные часы «Хронотоп» его мануфактуры вошли в шорт-лист премии Grand Prix d’Horlogerie a Geneve, т. е. стали номинантом в одной из категорий часового «Оскара». И пусть победу присудили другой модели, но для Антона это очень важная строчка в биографии его компании.

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Сложные и еще сложнее

Творческий путь Суханова отчасти напоминает профессиональную карьеру его учителя, Константина Чайкина. Он точно так же начинал со сложнейших настольных часов (Pharos в виде маяка, Lotus с трехосным турбийоном), сделав сутью своего бренда технические и инженерные изобретения, а заодно сформировав круг ценителей «высокой» механики Anton Suhanov. Первые наручные часы появились в 2021 году — Racer Jumping Hour GMT обыгрывает в дизайне циферблата автомобильную приборную панель и при этом не является хронографом. Эти часы завоевали Гран-при первого конкурса «Лучшие российские часы». Два года спустя серию продолжила модель Racer Retro. За ней последовала концептуальная разработка Chronotope, ставшая достойным номинантом GPHG. Это первые часы в России с периферийным ротором автоподзавода (собственный калибр Su200.100 создан на базе швейцарского Eta 2824). Но куда более важным оказалось решение наделить функциональные элементы калибра дизайнерской идеей. Именно так устроен вынесенный на циферблат эксцентрик-улитка указателя дня недели (ретроградная шторка с надписью Today перемещается вдоль расположенных по дуге названий семи дней недели). В местах переключения в кулачок вставлены шесть рубиновых палет, которые устраняют трение, а заодно придают улитке оригинальный вид ископаемого аммонита. Такие же рубиновые палеты заметны на концах часовой и минутной стрелок, по форме напоминающих пинцет часовщика. В противовесе секундной стрелки закреплен еще один важный часовой инструмент — миниатюрная лупа.

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Эти же элементы находим в новых часах Anton Suhanov, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

Хронология Победы

«У меня была идея механизма, который визуализирует некоторые события, привязанные к определенной географии, в масштабе времени, — вспоминает Суханов. — И в какой-то момент я осознал, что таким идеальным событием можно считать боевые действия Великой Отечественной, представленные в динамике». Все мы помним красные и черные стрелки на картах в учебниках истории — Суханов наглядно воплотил это движение войск в часовом механизме. Так на циферблате появилась схематичная карта с 13 советскими городами-героями и 11 европейскими столицами. Рядом с каждым из них расположена апертура с переменным цветом: черный означает оккупацию фашистскими захватчиками, красный — освобождение советскими войсками. Исключением являются Ленинград и Сталинград, обозначенные сразу двумя цветами, как символ долгой блокады и длительных боев за освобождение. Программируемый кулачок синхронизирует анимированную карту со счетчиком хронологии войны — индикатор с красной звездой в верхней части циферблата. Стрелка с рубиновым наконечником совершает полный оборот чуть менее, чем за одни сутки — они символизируют 4 года войны. Цикл начинается в 4 часа утра, когда 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, и заканчивается в 23 часа — именно в этот час по среднеевропейскому времени 8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Фирменная секундная стрелка-пинцет — с рубиновой палетой и лупой — движется точно над напечатанной мелким шрифтом знаменитой цитатой Ольги Берггольц «Никто не забыт, ничто не забыто». В серии стальных часов «Победа-80» выпущено 80 экземпляров. «Для меня это не просто проект, приуроченный к памятной дате, но личная история: мой дед воевал на Волховском фронте и участвовал в прорыве блокады».

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Лавры Фаберже

В рамках последней выставке ACHI в Женеве Суханов показал «Петербургский пасхальный турбийон». В настольном арт-объекте в форме пасхального яйца мастер отразил несколько важных для себя идей. Это оммаж Санкт-Петербургу, городу в котором он учился и осваивал часовое дело (родился Антон в Ленинградской области). Здесь жил и работал Карл Фаберже, с чьим именем связана история изготовления пасхальных яиц в качестве подарка к Светлому празднику — эту традицию ровно 140 лет назад завел император Александр III. «Петербургский пасхальный турбийон» — современная интерпретация исторических яиц Фаберже. «Раньше внутри яйца могла быть спрятана пасхалка в виде крошечных часов — теперь же основу яйца составляет сложный часовой механизм. На него надета скорлупа из серебра, покрытая узором гильоше и прозрачной горячей эмалью», — объясняет Суханов. Все без исключения работы по созданию серебряного корпуса, гравировка, покрытие эмалью, финишная обработка деталей калибра и его сборка производятся под крышей его мануфактуры, на набережной реки Пряжка в Санкт-Петербурге. Здесь работают 22 человека, из которых 8 параллельно проходят обучение, и кстати, средний возраст сотрудников составляет около 30 лет. Во всем, что производит мануфактура, присутствует здоровое сочетание традиций и высоких стандартов классического часового дела с современными высоким технологиями и дизайнерскими решениями. Пасхальное яйцо лаконичного силуэта не имеет подставки и напоминает неваляшку, т. е. возвращается в вертикальное положение, благодаря особой конструкции корпуса. Для нанесения гильоше была разработана современная гравировальная машина без программного обеспечения, с ручным управлением, позволяющая работать на неплоских поверхностях. Турбийон, традиционное усложнение, изобретенное 230 лет тому назад, выполнен в авангардном стиле с «пылающим балансом» — его каретка изготовлена из анодированного титана и совершает оборот за 24 секунды. Индикацию времени с помощью вращающегося кольца (применяется с эпохи Ренессанса) Суханов дополнил системой 24-часовой индикации мирового времени, запас хода составляет 7 с половиной суток. Настольный объект весом более 1,5 кг высотой почти 13 см и диаметром 10 см будет выпущен в количестве 24 экземпляров.

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Нина Спиридонова