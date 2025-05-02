Володин: с 1 сентября можно будет установить самозапрет на выдачу сим-карт

С 1 сентября 2025 года россияне смогут самостоятельно установить запрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через портал «Госуслуги» или многофункциональные центры. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Володин призвал граждан проверить количество зарегистрированных на них номеров и рассказать об этом своим близким, чтобы обезопасить их от мошеннических схем и финансовых потерь. Он подчеркнул, что телефонные мошенники часто используют сим-карты, оформленные на чужие паспортные данные, полученные незаконным способом.

С 1 апреля 2025 года действует ограничение на количество сим-карт, оформленных на одного человека,— не более 20 номеров. По данным Вячеслава Володина, на начало года почти 25 тыс. россиян владели таким числом номеров, которое значительно превышает лимит,— в общей сложности более 6 млн сим-карт. Он отметил, что такое число сим-карт в повседневной жизни не нужно и эти номера, скорее всего, использовались мошенниками.