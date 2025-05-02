Под завалами на шахте «Шерегешская» обнаружено тело спасателя

В ходе спасательной операции под завалами на шахте «Шерегешская» (входит в состав «Евраз ЗСМК») обнаружено тело сотрудника военизированной горноспасательной части, сообщило следственное управление СК России по Кемеровской области.

«На месте происшествия продолжают работать спасатели и следователи»,— отметили в региональном СК. Проводится допрос свидетелей, изымается технологическая документация, назначаются экспертизы.

Как писал «Ъ-Сибирь», днем 30 апреля на шахте произошел самопроизвольный выброс воды с глиной в забой после проведения взрывных работ. На поверхность были выведены более 230 работников. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ).

Михаил Кичанов