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Возбуждено дело после выброса глины на шахте «Шерегешская» в Кузбассе

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности (ст. 217 УК РФ) после самопроизвольного выброса воды с глиной в забой на шахте «Шерегешская» (входит в состав «Евраз ЗСМК»). Инцидент произошел днем 30 апреля по завершении взрывных работ, сообщили в СУ СКР региона.

В пресс-службе шахты ранее сообщали, что после происшествия на поверхность были выведены более 230 работников. По данным областного СКР, в выработке может находиться один человек.

На данный момент работа шахты приостановлена. Прокуратура региона поставила на контроль ход расследования уголовного дела,

Александра Стрелкова

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