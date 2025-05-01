Закон о госреестре национального наследия Башкирии вступил в силу

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал закон о государственном реестре национального наследия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации региона. Закон вступил в силу сразу после подписания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», документ был принят депутатами Курултая Башкирии на заседании 24 апреля.

В реестр включили 36 уникальных объектов национального наследия, в числе которых башкирский язык, башкирская лошадь, сабантуй, башкирский мед, башкирская шаль, эпосы «Акбузат» и «Урал-батыр», курай, кумыс и другие. Также в перечень внесли природные объекты: заповедники, шиханы Куштау, Торатау и Юрактау, водопад Гадельша, гору Янгантау и так далее. Среди архитектурных объектов — мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека, медресе «Галия», Первая соборная мечеть в Уфе, памятник Салавату Юлаеву, здание Театра оперы и балета и другие. Внесенные в реестр объекты будут находиться под защитой.

Законопроект внесен Радием Хабировым. Он необходим для сохранения памяти предков, поддержания преемственности и солидарности поколений, сохранения, укрепления и развития духовно-нравственного, научно-образовательного, историко-культурного, природного и рекреационного потенциала Башкирии, говорится в тексте документа.

Для рассмотрения предложений о включении в перечень новых объектов создана межведомственная комиссия.

Наталья Балыкова