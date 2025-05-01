С 30 мая в России введут лимит на переводы без открытия счета

В России установят лимит на разовые денежные переводы на сумму 100 тыс. руб. с упрощенной идентификацией клиента. Эта мера вводится с 30 мая, напомнил профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков. Нововведение затронет переводы без открытия счета в банке и с электронных кошельков без полной идентификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Соответствующий закон был принят в мае 2024 года. Инициатива призвана уменьшить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Сейчас при переводах на сумму более 15 тыс. руб. физлица должны пройти упрощенную идентификацию, для чего достаточно представить банку паспортные данные. При этом максимальная сумма переводов не ограничена.

«Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация»,— пояснил «РИА Новости» господин Войлуков.

О том, какие еще законы вступят в России в мае,— в подборке «Ъ».