Лимиты на переводы, реестр должников по алиментам и профессии в блогерстве

Банки смогут вводить лимиты на переводы

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 мая в России начнется обязательная маркировка чипсов, сухариков, гренок и других товаров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ С 1 мая в России начнется обязательная маркировка чипсов, сухариков, гренок и других товаров

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 15 мая российские банки вместо блокировки банковских карт смогут вводить лимиты на денежные переводы (до 100 тыс. руб. в месяц). Организации будут опираться на информацию об отправителе, содержащуюся в базе Центрального банка о клиентах, замеченных в подозрительных операциях, но против которых не возбуждено уголовное дело.

Также кредитные организации обяжут разработать документы о мероприятиях, направленных на предотвращение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента. Меры ввели для противодействия мошенничеству.

Реестр должников по алиментам

С 25 мая в России в отдельном реестре будет размещена информация о должниках по выплате алиментов, которых привлекали к административной или уголовной ответственности за их неуплату или объявляли в розыск. Сведения об исполнительных производствах в отношении неплательщиков будут предоставлены в открытом доступе до тех пор, пока долг не будет погашен. Федеральная служба судебных приставов России сможет взаимодействовать с организациями для получения информации о трудоустройстве должника.

Блогерство станет профессией

С 1 мая деятельность блогеров включат в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). Их работу будут регулировать четыре специальных кода:

70.21.1 «Деятельность по распространению информации пользователем социальной сети»;

70.21.9 «Деятельность в сфере связей с общественностью прочая»;

73.11.1 «Деятельность по распространению рекламы пользователем социальной сети»;

73.11.9 «Деятельность рекламных агентств прочая».

Теперь блогерам необходимо изменить свои регистрационные данные в госреестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) или ИП (ЕГРИП). Люди, снимающие блоги, будут официально платить налоги за свою деятельность, у них также появится возможность защищать авторские права и участвовать в программах поддержки.

Ужесточение требований признания иноагентом

Со 2 мая в законодательстве РФ расширятся основания для признания иностранным агентом. Теперь в перечень будут включать людей, оказывающих содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не принимает участия Россия, граждан, которые помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности страны. Иноагентов также будут признавать лиц (в том числе несовершеннолетних), занимающихся сбором информации из военно-технической деятельности, которая может быть использована во вред РФ.

Штрафы за утечку данных до 15 млн рублей

С 30 мая в России ужесточат штрафы за утечку персональных данных. Размеры санкций будут зависеть от масштаба утечки. Максимальные штрафы составят 15 млн руб. для организаций. В случае повторного нарушения юрлицам будут грозить выплата до 3% выручки.

По закону также введут административную ответственность за отказ заключать и исполнять договоры, предоставлять государственные или муниципальные услуги, если россиянин не хочет проходить идентификацию или аутентификацию по биометрическим данным.

Маркировка снеков и мыла

С 1 мая в России начнется обязательная маркировка ряда товаров. Специальные коды будут появляться на чипсах, начосах, сухариках, гренках, кукурузных палочках, хлебцах и готовом попкорне. Обязательная маркировка также распространяется на мыло, моющие средства и бытовую химию.

Как сообщает «Ъ», в госсистеме маркировки «Честный знак» уже зарегистрировано 3,9 тыс. производителей и 2,6 тыс. импортеров косметики и бытовой химии. Участниками системы также стали 38 тыс. представителей рынка бакалеи. «Честный знак» внедряется в стране с 2019 года, она призвана противодействовать нелегальному обороту.

Переводы до 100 тысяч рублей

Граждане смогут перевести максимум 100 тыс. руб. по упрощенной идентификации без открытия банковского счета. Изменения также распространяются на эквивалентные суммы в иностранной валюте и электронные средства. При этом максимальный остаток денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа будет повышен с 60 до 100 тыс. руб.

Уголовная ответственность за несообщение о диверсии

Со 2 мая в России введут уголовную ответственность за несообщение о готовящихся или совершенных преступлениях, связанных с диверсионной деятельностью по ст. 281 (диверсия), 281.1, 281.2 и 281.3 Уголовного кодекса РФ.

Критерии признания квалифицированным инвестором

С 23 мая будут обновлены требования для признания физлица квалифицированным инвестором. Гражданин сможет получить такой статус, если его доход соответствует размеру, установленному Банком России. Физлицо также могут признать квалифицированным инвестором при наличии образования или ученой степени, определенных регулятором. После этого гражданина нужно письменно уведомить о том, что ему предоставлена возможность совершать сделки, связанные с повышенными рисками финансовых потерь.

Контроль за ввозимой продукцией на ранних этапах

С 9 мая подкарантинную растительную продукцию для ввоза в Россию будут проверять до отгрузки, а в некоторых случаях — в местах выращивания. Также для зарубежных лабораторий, занимающихся выявлением остатков пестицидов и агрохимикатов, будет введен специальный аудит для подтверждения их компетентности. Список стран-экспортеров будет установлен Правительством РФ, при этом изменения не затронут членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Контроль и аудит будут проводить на основании двусторонних договоренностей. Меры вводятся для защиты от опасной продукции.

Диана Соловьёва