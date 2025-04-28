Загранпаспорт Жириновского продали на торгах в 11 раз дороже

Подведены итоги аукциона в Санкт-Петербурге, на который выставили загранпаспорт политика Владимира Жириновского. Он ушел с молотка за 1,1 млн рублей.

Первоначальная цена лота составляла 100 тыс. рублей. В каталоге аукциона говорится, что ставки в ходе торгов подняли стоимость документа, выданного в 90-е, в 11 раз.

Паспорт советского образца содержит автограф Жириновского и визы. Его состояние оценивается как хорошее. На размещенном на сайте аукциона снимке видно, что загранпаспорт был выдан политику 19 октября 1992 года на пять лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рукопись Александра Блока продали на аукционе за 1,8 млн рублей.

Татьяна Титаева