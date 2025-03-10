Суд в Петербурге признал экстремистскими песни, оскорбляющие полицейских

Санкт-Петербургский городской суд по иску Военной прокуратуры Ленинградского военного округа признал экстремистскими и запретил к распространению на территории РФ две песни, содержащие признаки возбуждения ненависти к сотрудникам полиции. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Экспертиза установила, что в песнях исполнителей Руслана Черного и Murdek «Ну че ты мусор» и «На (нецензурное слово) мусора» содержатся лингвистические признаки возбуждения вражды, ненависти, розни по отношению к сотрудникам полиции.

Также в заключении говорится, что данные произведения содержат признаки унижения человеческого достоинства и пропагандируют превосходство «воров» и «преступников» над сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что суд в Петербурге запретил по два трека рэперов Scally Milano и Lovv66. Позднее была запрещена еще одна песня Scally Milano.

Артемий Чулков