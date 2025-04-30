Продажи пива в начале года снизились на 13%

Розничная продажа пива в России в первом квартале 2025 года снизилась на 13% и составила 137,191 млн декалитров (дал), сообщил Росалкогольтабакконтроль. В то же время продажи сидра, пуаре и медовухи увеличились на 13,6%, до 2,639 млн дал.

Статистика ведомства об объемах розничной продажи перечисленных напитков есть в распоряжении «Ъ». В документе также указано, что с января по март реализация пивных напитков составила 20,711 млн дал (+2%). Объем продаж пива и пивных напитков суммарно снизился на 11,3%, до 157,902 млн дал. Росалкогольтабакконтроль отмечает, что «снижение по пиву носит технический характер, связанный с изменением структуры учета».

Как писал «Ъ», в первом квартале 2025 года снизились продажи алкоголя крепостью выше 9%. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что падение показателя связано с повышением акцизов, минимальных цен и высоких пошлин на зарубежную продукцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Акцизы глушат спиртное».