В России начнут маркировать всю бакалею, косметику и бытовую химию

В России с 1 мая вводится обязательная маркировка нескольких категорий товаров. Теперь коды будут наносить на чипсы, начосы, сухарики, гренки, кукурузные палочки, хлебцы и готовый попкорн, а также на мыло, моющие средства и бытовую химию. Ранее участники рынка могли подключаться к системе маркировки в рамках эксперимента: для бытовой химии и косметики он начался в середине января 2024 года, для бакалеи — с июля.

Как отметили в Центре развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), в системе зарегистрировано уже 3,9 тыс. производителей и 2,6 тыс. импортеров косметики и бытовой химии, а также более 38 тыс. участников рынка бакалеи.

Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 года для противодействия нелегальному обороту товаров. По данным на конец апреля, она охватывает 27 товарных групп, еще в 13 работает экспериментально. По словам замглавы Минпромторга Екатерины Приезжевой, маркировка принесла в бюджет страны около 1,2 трлн руб.

Виктория Колганова