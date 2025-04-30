Суд удовлетворил иск Росимущества к липецкой фабрике Roshen

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил иск Росимущества к национализированному АО ЛКФ «Рошен» (ЛКФ). В течение 50 дней со дня вступления решения в силу ответчик должен провести общее собрание акционеров с соответствующей повесткой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Липецкая кондитерская фабрика «Рошен»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале 2024 года Октябрьский райсуд Липецка удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ акций и долей двух липецких структур корпорации Roshen — ЛКФ и ООО «Рошен». Тем же решением деятельность владельца корпорации и бывшего президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко (бывший народный депутат Украины) и бывшего генерального директора ЛКФ Олега Казакова в России была запрещена и признана экстремистской. Последний безуспешно обжаловал его.

После этого на лицевой счет РФ было зачислено 99,9% акций кондитерской фабрики. Росимущество направило в адрес компании требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, внесения изменений в устав общества, досрочного прекращения полномочий управляющей организации. Однако действующий совет директоров так и не принял соответствующее решение, что послужило поводом для обращения ведомства в суд.

Подробнее о национализации липецких структур Roshen — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова