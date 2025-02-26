Росимущество подало в суд на национализированную липецкую фабрику «Рошен»

Росимущество обратилось в арбитражный суд Липецкой области с иском к АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"» (ЛКФ). Как сообщили в пресс-службе объединенной судебной системы региона, он пока не принят к производству. В качестве третьих лиц заявитель привлек прокуратуру региона и подконтрольное ему оренбургское ООО «Кредо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В феврале 2024 года Октябрьский райсуд Липецка удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ акций и долей двух липецких структур корпорации Roshen — ЛКФ и ООО «Рошен». Тем же решением деятельность владельца корпорации и бывшего президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко (бывший народный депутат Украины) и бывшего гендиректора ЛКФ Олега Казакова в России была запрещена и признана экстремистской. Последний безуспешно обжаловал его.

Согласно судебному акту, на лицевой счет РФ было зачислено 99,9% акций кондитерской фабрики. Росимущество направило в адрес компании требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, внесения изменений в устав общества, досрочного прекращения полномочий управляющей организации. Однако действующий совет директоров так и не принял соответствующее решение, что послужило поводом для обращения ведомства в суд. Оно требует провести собрание акционеров с соответствующей повесткой в течение 50 дней с момента решения суда.

Подробнее о национализации липецких структур Roshen читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Ответка за конфетку».

Алина Морозова