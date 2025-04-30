Суд оштрафовал Viber на 800 тыс. руб. за нарушение законодательства

Мировой суд в Москве признал мессенджер Viber виновным по ч. 1 ст. 13.39 КоАП РФ (неисполнение обязанностей организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями). По решению суда Viber оштрафовали на 800 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

В декабре 2024 года Роскомнадзор вынес решение о блокировке в России мессенджера Viber (Viber Media). Поводом стало «нарушение требований российского законодательства к организаторам распространения информации». По данным Mediascope, Viber занимал третье место по популярности у россиян, уступая лишь WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram.

Подробности — в материале «Ъ» «Viber вышел блоком».