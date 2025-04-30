Главные новости к утру 30 апреля

Производители электроники обсуждают с Минпромторгом полный запрет на закупку иностранных компьютеров, серверов, планшетов и другой техники через госзакупки.

Представители розничного бизнеса столкнулись с разночтениями при реализации нового закона о свободном использовании военных песен в День Победы и другие памятные даты. Они отмечают, что список композиций так и не был сформирован, также неясно, относится ли к закону фоновая музыка в общественных местах.

Горнодобывающие компании сократили закупку горной техники для наземных и подземных работ в 2024-м - первом квартале 2025 года. Причина — рост стоимости техники примерно на 30%.

Менее чем за год действия в Москве моратория на вывод малогабаритных квартир площадью до 28 кв. м объем их предложения сократился на 24,2%.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что Индия якобы намерена нанести военный удар по Пакистану в течение 24-36 часов. По его словам, поводом для атаки будет использован инцидент в Пахалгаме. «Любой акт агрессии будет встречен решительным ответом. Индия будет нести полную ответственность за любые серьезные последствия в регионе!»,— сказал он.

Активизировавшиеся на товарно-сырьевой бирже в прошлом году трейдеры «Сбера», Совкомбанка и ВТБ нарастили обороты по итогам первого квартала. Наиболее динамичный рост показала структура Совкомбанка, оборот которой за три месяца достиг 5,3 млрд руб. против 9,06 млрд руб. за весь 2024 год.

Как подсчитал «Ъ», выручка всех пассажирских авиакомпаний по итогам 2024 года выросла на 23% и достигла 1,77 трлн руб. Чистая прибыль ведущих перевозчиков превысила 100 млрд руб., а прибыль от продаж — как минимум 95 млрд руб. без учета «Победы», чьи данные не раскрываются.

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Россия и Украина должны представить конкретные предложения по урегулированию конфликта в ближайшее время, иначе Соединенные Штаты откажутся от роли посредника в переговорах.

Рынок коммерческой недвижимости, который активно развивался последние годы, похоже, скоро столкнется с кризисом. По прогнозам консультантов, к концу 2026 года объемы ввода офисов в Москве сократятся на 51% год к году, складов — на 29%, торговых центров — на 71%.

В единственную теплую неделю апреля в заведениях общепита и фуд-холлах Москвы увеличился трафик посетителей. Этому также способствовало открытие летних веранд, размещение которых теперь проще согласовывать с мэрией.