Сырье закатывают в банки

Активизировавшиеся на товарно-сырьевой бирже в прошлом году трейдеры «Сбера», Совкомбанка и ВТБ нарастили обороты по итогам первого квартала. Наиболее динамичный рост показала структура Совкомбанка, оборот которой за три месяца достиг 5,3 млрд руб. против 9,06 млрд руб. за весь 2024 год. Но участники топливного рынка указывают, что обороты банковских структур несопоставимы с ведущими трейдерами, а жесткие регуляторные ограничения и высокие издержки могут привести к убыткам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Трейдеры «Сбера», Совкомбанка и ВТБ в первом квартале 2025 года увеличили обороты на Петербургской бирже. По данным “Ъ”, лидером среди них по темпам роста стал «Совкомбанк товарный трейдинг», оборот которого за первые три месяца этого года достиг 5,3 млрд руб. Компания вышла на биржу в июне 2024 года и за весь прошлый год заключила договоры на 9,06 млрд руб. В общем рейтинге трейдеров по оборотам за прошлый год это соответствует 56-му месту.

Оборот «СБ Сырьевой трейдинг» (входит в «Сбер») за первый квартал составил 1,6 млрд руб., трейдера ВТБ («Сырьевые товары трейдинг») — 1,8 млрд руб. За весь прошлый год компании заключили сделок на 2,3 млрд руб. и 1,9 млрд руб. соответственно, по данным “Ъ”. Источник “Ъ” на топливном рынке говорит, что рост оборота в первом квартале связан с окончанием формирования бизнес-моделей банковских структур и сезонным увеличением закупок.

В «Сбере» “Ъ” заявили, что биржевые обороты «СБ Сырьевой трейдинг» за первый квартал превысили 1,6 млрд руб., существенно растет доля внебиржевых сделок. «Клиенты передают часть операционного цикла по закупке топлива, металлов, агрокультур, диверсифицируя источники оборотного капитала»,— пояснили в компании.

Управляющий партнер «Пролеум» Максим Дьяченко говорит, что, когда банки только выходили на рынок, среди игроков были опасения, что финансовые организации могут забрать большую долю клиентов, но этого не произошло. По его словам, в основном банки работают с корпоративными клиентами, потребляющими дизельное топливо,— например, промышленными предприятиями. Банки ведут деятельность по кредитованию либо крупнооптовых поставок, либо мелкооптовых поставок. Но, продолжает господин Дьяченко, после закупки, доставки в регион и продажи клиенту прибыли не остается, поскольку банковские проценты и затраты на хранение приводят к операционным убыткам.

В отчетности «Совкомбанк товарный трейдинг» сказано, что компания завершила прошлый год с убытком 59,1 млн руб. Исполнительный директор «Совкомбанк товарный трейдинг» Илья Мороз сообщил “Ъ”, что компания завершила построение инфраструктуры только к концу третьего квартала 2024 года и находилась на стадии инициализации. Убыток по итогам прошлого года связан с высокой долей корпоративных расходов из-за начала деятельности, объясняет он. По словам господина Мороза, крупным игрокам на товарно-сырьевой бирже, в том числе банковским структурам, трудно вести бизнес из-за сложностей у крупных потребителей нефтепродуктов. Промышленные компании и недропользователи испытывают сложности с экспортом, несут повышенную нагрузку из-за высоких ставок по кредитам и укрепления рубля, продолжает он. В ВТБ комментарий не предоставили.

Максим Дьяченко отмечает, что для входа на уже сформированный и высококонкурентный рынок банкам приходится переплачивать за сбор команды и снижать цены для клиентов. Но он не исключает, что это может быть стратегией. Банки, вероятно, играют вдолгую и оценивать их успехи нужно в динамике, полагает господин Дьяченко.

Карен Дашьян из Advance Capital говорит, что обороты банковских трейдеров выросли на фоне общего существенного увеличения торгов на биржевом товарном рынке. Так, объем торгов нефтепродуктами на Петербургской бирже за 2024 год вырос на 20%, до рекордных 37 млн тонн. При этом, продолжает господин Дашьян, рост наблюдался во всех ключевых категориях, включая две главные — бензин и дизельное топливо. По его словам, этому способствовали как регуляторные факторы, так и стремление производителей найти способы сбыта своей продукции на фоне санкций.

Как отмечает господин Дашьян, учитывая, что актуальные клиенты главных российских банков представлены конечными потребителями нефтепродуктов, удивляться стремительному росту их оборотов не стоит, особенно с учетом эффекта низкой базы. Аналитик полагает, что банки будут постепенно расширять свое присутствие за счет клиентской базы, возможностей кредитования, доступа к более дешевым деньгам и развития сервисов, например, услуг по поставке топлива. При этом интерес к услугам банковских трейдеров могут проявить операторы независимых АЗС, как из-за возможностей банковского кредитования или сервисов, так и сложностей с закупкой топлива у прямых конкурентов — вертикально интегрированных нефтяных компаний, добавляет он.

Илья Мороз говорит, что у «Совкомбанк товарный трейдинг» на текущий год позитивный прогноз — компания усиливает команду и намерена укрепляться на рынке. В «СБ Сырьевой трейдинг» планируют выводить часть продуктов в электронные каналы продаж.

Ольга Семеновых, Максим Буйлов