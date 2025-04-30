В списках не значатся

Представители розничного бизнеса столкнулись с разночтениями при реализации нового закона о свободном использовании военных песен в День Победы и другие памятные даты. Они отмечают, что список композиций так и не был сформирован, также неясно, относится ли к закону фоновая музыка в общественных местах. Представители Российского авторского сообщества же напоминают, что работа торговых центров не относится к некоммерческой деятельности, соответственно, выплаты для компаний сохранятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Косяков, Коммерсантъ Фото: Иван Косяков, Коммерсантъ

В преддверии 9 Мая городские администрации, в частности Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и т. д., начали рассылать руководителям торговых предприятий письма с рекомендованными к воспроизведению в помещениях музыкальными композициями, с одним из них ознакомился “Ъ”. При этом опрошенные представители сетей говорят, что столкнулись с трудностями при реализации предписания из-за закона о свободном исполнении военных песен в День Победы и другие памятные даты.

Соответствующие изменения были внесены в прошлом году в ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Сам закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступил в силу со дня принятия 28 декабря 2024 года. Документ предполагает свободное использование музыкальных и иных произведений, обнародованных до 26 декабря 1991 года, без согласия правообладателей и выплаты ему вознаграждения в определенные дни. Речь идет о мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы, Дню защитника Отечества, а также дням воинской славы.

Перечень произведений для использования должно было сформировать правительство. Однако последний так и не был официально опубликован, говорят опрошенные “Ъ” собеседники на музыкальном рынке. Его должно было подготовить Российское авторское общество (РАО).

В обращениях муниципалитетов также не поясняется, кто должен перечислять возможные выплаты, если музыкальное произведение не попадает под вышеупомянутый закон, отмечают собеседники: «Кроме того, упоминаемые в законе "иные мероприятия" оставляют открытым вопрос о возможности отнесения к ним фоновой музыки в торговых центрах, магазинах, кафе». Размер отчислений за использование фоновой музыки в публичных местах зависит от ряда факторов — регион деятельности, тип заведения, его площадь и др.

В РАО уточнили, что формирование общедоступного перечня произведений «не обязанность, а право правительства РФ». Прогнозировать, когда появится такой перечень и соответствующий нормативно-правовой акт, было бы некорректно как со стороны РАО, так и со стороны иных организаций, говорит представитель по правовым вопросам организации Наталья Полианчик. Сам список произведений готовится при участии обществ по коллективному управлению правами (ОКУП), напомнила она, а не исключительно РАО. Представители ОКУПов вошли в состав экспертного органа при Минкультуры РФ, отметила госпожа Полианчик. Работа же торговых центров и кафе не относится к официальным мероприятиям, указывает представитель организации: «Поэтому для них ситуация с оплатой не меняется никак».

Закон прямо указывает на возможность бесплатного использования произведений только в рамках мероприятий, организованных некоммерческими структурами и с некоммерческой целью, отмечает руководитель юридической службы организатора музыкального вещания «Кубик Медиа» Александра Штенгауэр: «Можно сделать вывод, что положения указанного закона не применимы к фоновой музыке в коммерческих целях, и поэтому за такое использование необходимо производить оплату авторского вознаграждения». Однако в связи с отсутствием официальных разъяснений и перечня музыкальных произведений остается неопределенность, требующая устранения для защиты интересов бизнеса и исключения правовых рисков.

В Союзе торговых центров подтвердили, что рекомендации в преддверии 9 Мая направляются. При этом сумма возможных отчислений авторам музыкальных произведений относительно небольшая на фоне расходов, связанных с декорациями, монтажными работами и украшениями, которые торговые центры организуют к празднику, говорит вице-президент союза Павел Люлин: «Нет никаких сомнений, что эти расходы несут собственники торговых центров».

Юлия Юрасова