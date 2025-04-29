Главные новости за 29 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

У вице-мэра Краснодара Всеволода Нетребы прошли обыски. Чиновника задержали якобы по подозрению в мошенничестве.

В Краснодаре взят под стражу 31-летний подозреваемый в убийстве охранника магазина. Фигуранта арестовали на два месяца.

На въезде в Краснодар на 1343-м км трассы М-4 «Дон» полностью открыли движение. Аварийно-восстановительные мероприятия на путепроводе продолжаются.

В районе аэропорта Симферополя ограничат движение транспорта из-за ремонта. Трассу перекроют с 29 по 30 апреля.

Власти Кубани инициируют введение моратория на проверки турбизнеса в Анапе и Темрюкском районе. Прокуратуру региона также уведомят о соответствующем предложении.

Новороссийская дочка «Транснефти» за 2024 год получила 3,2 млрд рублей прибыли. Выручка компании увеличилась и достигла 51,8 млрд руб. против 40,9 млрд руб. годом ранее.

На обновление системы службы занятости на Кубани направят 690 млн рублей. Регион вошел в число 17 субъектов РФ, участвующих в третьем этапе проекта по комплексной модернизации ведомств.

На Кубани 10 тысяч жителей получили выплату к 80-летию Победы. Средства были перечислены в апреле нынешнего года в рамках специальной юбилейной кампании.

Доля сделок с недвижимостью за наличные на Кубани составляет 10%. По прогнозам девелоперов, в дальнейшем возможно некоторое увеличение показателя, однако радикальных изменений в структуре продаж не ожидается.